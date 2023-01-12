Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Yağış nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Aksu, Muratpaşa ve Finike ilçelerinde bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Kuvvetli rüzgar, kentin çeşitli noktalarında ağaçları devirdi, seralarda zarar meydana geldi.

Rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili ve Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.



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