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"Kadıköy panteri" Pancu, kaleye geçtiği 10 dakikayla anılmaktan rahatsız

AA

"Kadıköy panteri" Pancu, kaleye geçtiği 10 dakikayla anılmaktan rahatsız

ANTALYA (AA) - YASİN TUNCER / OKTAY ÖZDEN - Eski Rumen futbolcu Daniel Pancu, Beşiktaş oyuncusuyken 18 yıl önce Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçın son 10 dakikasında, kırmızı kart gören file bekçisi Cordoba'nın yerine kaleye geçmesiyle hatırlanmaktan rahatsız olduğunu söyledi.

Futbolculuk kariyerinde Süper Lig'de Beşiktaş ve Bursaspor formalarını da giyen ve şu an Romanya 20 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştıran teknik direktör Pancu, "WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor (WL Convention)" organizasyonu için geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü ifade eden Daniel Pancu, anılarını hatırladıkça mutlu olduğunu dile getirdi.

Eski Rumen futbolcu, Beşiktaş'ın 17 Nisan 2005'te Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 4-3 kazandığı ve siyah-beyazlıların o dönemki kalecisi Oscar Eduardo Cordoba'nın 80. dakikada kırmızı kart görmesiyle yerine geçtiği ve kendisine "Kadıköy panteri" lakabının takıldığı maçın hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"O maçı güzel kazandık. Tabii burada bir şey açıklamak istiyorum. Futbolseverlerin sadece beni o mücadelede kaleye geçmemle hatırlamalarından rahatsızım. Beşiktaş için çok önemli gollere imza attığımı unutuyorlar. Kaleye geçtim, topun nereye geleceğini sanki hissediyordum. Kaleci gibi anılmaktan hoşnut değilim. Daha önemli goller attım. Benim yerim santrfordu, kalecilik değildi."


- Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı avantajlı buluyor

Süper Lig'i yakından takip ettiğini belirten Pancu, şampiyonluk tahmininde bulundu.

Daniel Pancu, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendiği derbi mücadelesini de izlediğini bildirerek, "Galatasaray, bu galibiyetle önemli bir avantaj sağladı. Büyük ihtimalle bu sezon Galatasaray şampiyon olabilir." ifadesini kullandı.


- Okan Buruk'un başarısından mutlu

Pancu, eski takım arkadaşlarından bazılarının bugün teknik direktörlük yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Süper Lig'de 17. haftada oynanan Galatasaray-MKE Ankaragücü karşılaşmasında Okan Buruk ile Ömer Erdoğan'ı teknik direktör olarak gördüğü için büyük mutluluk yaşadığını vurgulayan Daniel Pancu, "Okan Buruk, Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı. Eski takım arkadaşım Okan Buruk'un iyi yerlere geldiğini görmek beni mutlu ediyor." dedi.


- "Morutan dönerse daha iyi performans gösterecektir"

Rumen teknik adam, ülkesinden son dönemde Türkiye'ye gelen bazı futbolcuların beklenen performansı sergileyememesini değerlendirdi.

Romanya'da şu anda futbolda düşüş olduğunu savunan Pancu, "Bizim zamanımızdaki eski jenerasyon yok. Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan onlar ilk defa yurt dışına çıktılar. Zor bir dönem geçirdiler. Çok gençler, biraz sabırlı olmaları gerekiyordu. Morutan, şu anda İtalya'da çok iyi sezon geçiriyor. Morutan Türkiye'ye dönerse, çok daha iyi performans gösterecektir." açıklamasını yaptı.


- "Lucescu, Beşiktaş'ta kalsaydı çok başarılı olacaktı"

Pancu, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun Türkiye'de de kendini ispatladığını söyledi.

Lucescu'nun 2003-2004 sezonunda Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kalışını "hata" olarak yorumlayan Pancu, "Lucescu çok başarılı bir hoca. Real Madrid, Barcelona gibi takımları da çalıştırabilirdi. Belki de Beşiktaş'ı üzülerek bıraktı. Lucescu Beşiktaş'ta kalsaydı, kesinlikle çok başarılı olacaktı. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da yenilmeyecek çok iyi takım kuracaktı." diye konuştu.

Rumen teknik direktör, futbolculuk döneminden bu yana hakem kararlarının tartışıldığına işaret ederek, "Hakemlerle ilgili aynı sorun Romanya'da da var. Bu tartışmalar hiçbir zaman bitmez." diye yanıtladı.

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