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Geçen yıl mavi sulara indirilen 87 yatta "Antalya" imzası

AA

Geçen yıl mavi sulara indirilen 87 yatta "Antalya" imzası

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin yat sektöründe önemli potansiyele sahip olmasında büyük rol üstlenen Antalya Serbest Bölge'de geçen yıl 87 yatla rekor üretim gerçekleşti.

Tarımdan elektroniğe, medikalden tekstile kadar 30'u yabancı sermayeli 88 firmanın faaliyet gösterdiği bölgede, yat üretimi her geçen yıl artıyor.

Yerli ve yabancı 21 yat firmasında, Türk mühendislerin tasarımı ve işçilerin de emeğiyle 10 metreden 90 metre uzunluğa kadar lüks yatlar inşa ediliyor.

Yatların büyük bir bölümünü yurt dışına satan firmalar, onlarca ülkeden iş insanları, sporcular, kraliyet ailesi üyelerinin de aralarında bulunduğu ünlü isimlerden sipariş alıyor.

- "87 yattan 130 milyon dolarlık satış oldu"

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, 2022'nin çok verimli geçtiğini ve bölgede yoğun üretim gerçekleştiğini söyledi.

Önceki yıl hizmete giren 2 bin ton kaldırma kapasiteli gemi asansörü ile 560 ton kaldırma kapasiteli vinç yatırımının bölgenin cazibesini artırdığını vurgulayan Gürses, Akdeniz çanağında önemli bir misyon üstlendiklerini belirtti.

Bölgede inşa edilen yatların boyutunun 90 metreye kadar çıkmasının yanında savunma sanayisi alanında küçük bot üretiminin arttığını aktaran Gürses, "Geçen yıl gerek adet gerekse toplam metraj olarak rekor kırdık. 87 yat üretilerek, sahiplerine teslim edildi. 87 yattan 130 milyon dolar civarında bir satış gerçekleşti. 2021'de 35 yat teslim edilmişti." dedi.

- Bölgede 22 yılda 601 yat üretildi

Antalya Serbest Bölge'de 2000'den bu yana yat üretimi yapıldığını anımsatan Gürses, bugüne kadarki toplam üretimin 601 yat olduğunu ve satış değerinin 1 milyar 540 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Zeki Gürses, bakım ve onarım faaliyetlerinin de önemli ölçüde arttığını, bu alanda da 110 milyon dolarlık bir işlem hacmi gerçekleştiğini vurguladı.

Bölgede modern ve gelişmiş bir altyapı hizmeti sunulduğunu dile getiren Gürses, siparişlere göre bu yılki üretimin daha da artacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Antalya Serbest Bölge'nin Türkiye'de rol model olmaya başladığını ifade eden Gürses, Ege bölgesi başta olmak üzere bazı bölgelerde de yeni yatırımların yapıldığını, bu durumun Türkiye'nin cazibesini daha da artıracağını sözlerine ekledi.

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