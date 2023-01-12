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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor

AA

GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Yağış nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Aksu, Muratpaşa ve Finike ilçelerinde bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Kuvvetli rüzgar, kentin çeşitli noktalarında ağaçları devirdi, seralarda zarara neden oldu.

Rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili ve Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

Konyaaltı Sahili'nin rengi şiddetli yağış nedeniyle değişti.

Vatandaşlar kapanan mazgalları kendi çabalarıyla açmaya çalıştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine, sağanağın dün geceden bu yana devam ettiğini, şiddetli yağış nedeniyle son 24 saatte Kumluca'ya 143,7, Aksu'ya 6,6, Döşemealtı'na 73 metreküp yağış düştüğünü söyledi.

Sağanağın yarın da devam edeceğini belirten Gültekin, "Antalya'nın batısındaki Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde turuncu uyarı verdik. O bölgeler önceki yağışlardan suya doymuş durumda, çiftçileri ve vatandaşları çok dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıyoruz." dedi.

Gültekin, Antalya'nın doğusunda ve merkezinde ise sağanağın hafifleyeceğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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