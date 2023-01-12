Antalya'da devrilen minibüsteki 6 öğretmen yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 6 öğretmen hafif yaralandı.

Akçay İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmenleri taşıyan H.A. yönetimindeki 07 C 44051 plakalı minibüs, Beydeğirmeni Sokak'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi.

Araçta bulunan öğretmenlerden M.Y.Ö, T.S, G.E, S.Ö, E.E.K. ve M.K.K. hafif yaralandı.

Sağlık ekiplerince Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ayakta tedavi edildi.

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