Hollanda'daki Turizm Fuarı'nda Antalya'nın turistik ilçeleri tanıtıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Hollanda'da düzenlenen Utrecht Turizm Fuarı'nda Antalya'nın turizm değerleri ziyaretçilere anlatıldı.

Utrecht kentinde dün başlayan fuara, Antalya'daki turizm sektörü paydaşları katıldı. 2023 sezonu için fuarda görüşmeler yapan turizmciler, hem kentin turistik ilçelerini tanıttı hem de çeşitli kampanyalar hakkında misafirleri bilgilendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Alanya ve Kemer ilçelerince fuarda stant açıldı.

Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Genel Sekreteri Ayşegül Zeybek de fuarda açılan stantta Kemer'in doğal, tarihi, kültürel zenginliklerinin yanı sıra ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası organizasyonlar, turizm faaliyetleri, spor aktiviteleri hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Topaloğlu, yaptığı açıklamada, yılın ilk büyük turizm fuarına katıldıklarını belirtti.

Fuarın verimli geçtiğini ifade eden Topaloğlu, "Kemer'in turizmdeki çıtasını daha da yukarıya yükseltmeye kararlıyız. Fuardaki çalışmalar ilçemize ve kentimize gelecek turist sayısında etkili olacaktır." ifadesini kullandı.

Fuarda ziyaretçilere, Antalya ve ilçelerinin anlatıldığı broşürler de dağıtıldı. Fuar, cumartesi günü sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.