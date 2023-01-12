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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi bir yılda 272 hastayı hayata bağladı

AA

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi bir yılda 272 hastayı hayata bağladı

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi ekibi, 2022'de 214 böbrek, 54 karaciğer ve 4 kalp nakli gerçekleştirerek, 272 hastanın yaşama bağlanmasını sağladı.

Böbrekten karaciğere, kemik iliğinden rahim, kol gibi kompozit dokuya kalpten korneaya birçok naklin yapılabildiği merkezde başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyor.

Kuruluşundan bugüne kadar 40 yılda 113 kalp, 12 kompozit doku, 747 karaciğer, 5 bin 223 böbrek nakli olmak üzere toplam 6 bin 95 organ ve doku naklinin yapıldığı merkezde ameliyatlar güçlü teknolojik imkanlarla yapılıyor.

Merkezde, 2022'de 23'ü kadavra vericili olmak üzere 214 böbrek nakli, 11'i kadavra vericili 54 karaciğer nakli ve 4 kalp nakli gerçekleştirildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, düzenlendiği basın toplantısında, önemli olanın fark yaratabilmek, kalite ortaya koyabilmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her bölgesinden, yurt dışında hastaların nakil için hastanelerine geldiğini anlatan Özkan, "Bu yıl ikinci kadavradan rahim naklimiz de anne oldu. O da bizi onurlandıran durumdu. Yılı hareketli bitirdik." dedi.

Organ naklinin fedakarlık gerektiğine dikkati çeken Özkan, yılbaşı gecesi beyin ölümü gerçekleşen 13 yaşındaki Zeynep Sükeyna Fidancı'nın bağışlanan organlarıyla 7 hastanın hayata tutunduğunu vurguladı.

"Süper kahramanlar dünyayı değiştirir, organ bağışı yapan kahramanlar da hastaların dünyasını değiştiriyor. Onun için bağışlar çok kıymetli." diyen Özkan, hayvandan insana organ naklinin geliştirilmesi için laboratuvar çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Merkezin Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı da merkezde bu sene içinde güzel gelişmelerin olacağını belirterek, "Dünyada birçok naklin yapılabildiği önemli bir merkeziz. Yakında pankreas nakline başlayacağız." diye konuştu.

Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal de merkezlerinde 1500 civarında hastanın organ beklediğini, bağışları artırmak, farkındalık yaratmak için eğitim programları yürüttüklerini anlattı.

Organ nakil ekibinden Prof. Dr. İsmail Demiryılmaz ise beyin ölümü ile bitkisel hayatın farklı olduğunu artık herkesin bilmesi gerektiğini vurgulayarak, insanların Türkiye'nin her yerinden organ almak için geldiklerini ancak bağışların düşük olduğunu bildirdi.

Kalp nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid de 25 yıl önce kalp nakli yaptıkları hastanın yaşadığını ifade etti.

- Karaciğeri başkasına nakledilen çocuk gözyaşı döktü

Öte yandan, vefat eden Zeynep'in karaciğerinin nakledildiği bir çeşit genetik rahatsızlık olan MSUD (Maple Syrup Urine Disease: Akçaağaç şurubu idrar hastalığı) hastası 11 yaşındaki Furkan Geve ile Furkan'dan alınan karaciğerin nakledildiği 61 Mehmet Talaz da basın toplantısına kaldı.

Furkan Geve, nakilden önce arkadaşlarının yediği hiçbir yemeği yiyemediğini belirterek, bağış için teşekkür etti. Gözyaşı döken Furkan, "Yeniden doğdum, mutluyum. Karaciğerim de başkasında yaşayacak." dedi.

Anne Ayşe Geve de oğluyla hiçbir zaman ekmeğini paylaşamadığını vurgulayarak, "Hep özel mamalarla beslendi. Nakilden sonra ilk gevrek yedi, çok seviyordu. Nakil sayesinde biz yeniden doğduk." ifadesini kullandı.

Mehmet Talaz da bağış yapan ve nakli gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, "Kelimeler düğümleniyor. Herkesten Allah razı olsun. Biz de ailece bağış yapmak istiyoruz." dedi.

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