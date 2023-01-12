Antalyaspor, Hull City'den Doğukan Sinik’i kiralık olarak kadrosuna kattı

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İngiltere Championship Ligi kulüplerinden Hull City’den Doğukan Sinik'i kiralık olarak transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından "Yeni gelmedi, geri geldi" ifadesi ile yapılan paylaşımda, "Takımımız, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Hull City forması giyen Doğukan Sinik ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Evine hoş geldin Doğukan Sinik" denildi.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında Antalyaspor'dan Hull City'e transfer olmuştu.

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