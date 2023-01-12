Alanya'da bahçeye devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yol kenarındaki bahçeye devrilen otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Hasan Daş'ın (63) kullandığı 01 AHL 392 plakalı otomobil, Yeşilöz Mahallesi D-400 kara yolunda bariyerleri aşarak yolun kenarındaki bahçeye devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Ayşe Çalışkan (47), Ahmet (31), Mehmet (34) ve Ali Rıza Daş (8) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, bahçedeki otomobil vinç yardımıyla çekildi.





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