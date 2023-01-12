GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Yağış nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Aksu, Muratpaşa ve Finike ilçelerinde bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Kuvvetli rüzgar, kentin çeşitli noktalarında ağaçları devirdi, seralarda zarara neden oldu.

Rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili ve Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

Konyaaltı Sahili'nin rengi şiddetli yağış nedeniyle değişti.

Vatandaşlar kapanan mazgalları kendi çabalarıyla açmaya çalıştı.

Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi'nde evine yağmur sularının dolmaması için mazgalları temizlemeye çalışan mahalle sakinlerinden Ekrem Aslan, bilinçsizce çevreye bırakılan atıkların yağmur suyu kanallarını tıkadığını söyledi.

Bu nedenle yolların göle döndüğünü belirten Aslan, "Eğer mazgalları açmazsak yakındaki evimizi su basacak. Ayrıca bir vatandaşlık görevi olduğu için mazgalları açıyorum." dedi.

- Turuncu uyarı verildi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine, sağanağın dün geceden bu yana devam ettiğini, şiddetli yağış nedeniyle son 24 saatte metrekare başına Kumluca'da 143,7, Aksu'da 96,6, Döşemealtı'nda ise 73 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Gültekin, Dağbeli mevkisinde son 24 saatte kaydedilen toplam yağışın metrekare başına 173 kilogramı bulduğunu bildirdi.

Sağanağın yarın da devam edeceğini belirten Gültekin, "Antalya'nın batısındaki Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde turuncu uyarı verdik. O bölgeler önceki yağışlardan suya doymuş durumda, çiftçileri ve vatandaşları çok dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıyoruz." dedi.

Gültekin, Antalya'nın doğusunda ve merkezinde ise sağanağın hafifleyeceğini aktardı.

- İtfaiye ekipleri 52 olaya müdahale etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu, Kepez, Serik, Döşemealtı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde 26 su baskını, 4 selde mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 4 çatı izolasyon, tabela ve klima düşmesi, 2 baca devrilmesi ve 2 elektrik teli kopması olmak üzere toplam 52 olaya müdahalede bulundu.

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