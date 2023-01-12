Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne kiralanan Erkan Eyibil'e başarılar diledi

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'ne kiralanan 21 yaşındaki oyuncu Erkan Eyibil için başarı dileğinde bulundu.

Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Erkan Eyibil, sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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