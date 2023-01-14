Demre'de muhtarlara kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Demre ilçesinde muhtarlara kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi gerçekleştirildi.

Demre Kaymakamlığı koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitime ilçede bulunan muhtarlar katıldı.



Hacımusaoğlu Anaokulu Rehber öğretmeni Emel Karaca tarafından verilen eğitimde, muhtarlara şiddetin türleri, şiddete uğrayan mağdurların korunmasına yönelik ulusal düzeyde uygulanan uygulamalar hakkında bilgilendirme yapıldı.



Seminer sonunda konuşan Yaylakaya Mahalle Muhtarı Hakki Özek, kadına karşı her türlü şiddete karşı olduklarını ifade etti.







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