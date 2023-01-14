Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya'da başladı

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ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları eleme raundu Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen eleme müsabakalarına 60 sporcu katıldı.

Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan, turnuva ile amaçlarının ellerindeki oyuncu sayısını genişletmek olduğunu belirtti.

Bu turnuvaya katılacak sporcuların gelecekte yurt dışındaki önemli turnuvalarda Türkiye'yi temsil etmesini istediklerini kaydetti.

Eleme müsabakası yarın sona erecek.

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