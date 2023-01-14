Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Antalya'da konuştu:

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ANTALYA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, herhangi bir ittifakta yer almayacaklarını ve parti olarak tek başlarına seçime gireceklerini bildirdi.

Antalya'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, sahada en etkin partilerden biri olduklarını, 4 yıldır Anadolu buluşmaları kapsamında halkla bir araya geldiklerini belirtti.

Erbakan, 270 binin üzerinde resmi üye sayısına ulaştıklarını, 81 il ve 900'den fazla ilçede teşkilatlarının bulunduğunu söyledi. Son 7 ayda 54 bin 309 yeni üye kaydı yaptıklarını anlatan Erbakan, oransal anlamda bu süreçte en fazla yeni üye alan ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi oldukları görüşünde bulundu.



Seçimlere heyecanlı bir şekilde hazırlandıklarını aktaran Erbakan, "Genel merkezimizin yaptığı ankette oylarımız yüzde 8 çıktı. Bu anket, baraj problemimizin olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Seçimlerde Milli Görüş bir kez daha yanardağ gibi patlayacak." dedi.

Mevcut iktidarın esnafı, çiftçiyi, memuru enflasyona ezdirdiğini ileri süren Erbakan, Milli Görüş'ün "önce millet" demek olduğunu vurgulayarak, "Herhangi bir ittifakta yer almayacağız ve Yeniden Refah Partisi olarak tek başımıza seçime gireceğiz. Projelerimizi çıkardığımız kitaplarda anlattık. Biz Türkiye'yi biliyoruz. Türkiye'de maddi ve manevi kalkınma hamleleri yapacağız. Faiz canavarına giden paraların kurtarılması, israfın önlenmesi konusunda çalışacağız, borçsuz, zamsız ve vergisiz kaynak üreteceğiz. Bu kaynak da dar gelirlilerin refah seviyesinin arttırılmasında kullanılacak." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 10,75 faizle dolar borçlandığına dikkati çeken Erbakan, "Bu bir dünya rekoru. Asgari ücret artışının hemen ardından İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. Ankara'da da ulaşıma yüzde 46 zam yapıldı. Yüksek faizle alınan borç, vatandaşa zam ve vergi olarak yüklenmemeli." ifadelerini kullandı.

Altılı masadaki tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, şöyle konuştu:

"Davutoğlu, 'Seçilen Cumhurbaşkanı alacağı her kararda 6 genel başkandan icazet' alacak diyor. Tamamen bir karmaşaya, kaosa, istikrarsızlığa yol açacak bir durum. Tek adam rejimi derken yağmurdan kaçıp doluya tutuluyorsunuz. Cumhurbaşkanı her adımda 6 genel başkandan izin mi alacak? 7 adamla nasıl yöneteceksiniz? Kılıçdaroğlu başörtüsünü yasa ile düzeltme teklifinde bulundu. İktidar da 'anayasal teminat altına alalım' dedi. Biz de parti olarak destek verdik. Şimdi iş ciddiye binince mecliste grubu olan partiler topu taca atmaya başladı. Altılı masadan 28 Şubat kokuları gelmeye başladı. Başörtüsüne kılık, kıyafet özgürlüğüne getirilecek teminat neden laikliğe aykırı olsun. Atatürkçü Düşünce Derneği de altılı masaya laiklik uyarısı yapıyor."

Saadet Partisi'nin Milli Görüş'e uymayan yanlışlara rağmen altılı masada yer almasının birlik olunmasını engellediğini anlatan Erbakan, "Biz Milli Görüş prensipleri çerçevesinde hepimiz birlikte olalım diyoruz. Bu çağrımızı her zaman yapıyoruz. Ancak Milli Görüş'ten çıkan AK Parti'nin icraatları, Saadet Partisi'nin de altılı masada devam etmek istemesi birlik olunmasını mümkün kılmıyor." diye konuştu.



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