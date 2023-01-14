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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı (Dk. 83 Kudryashov), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Ufuk Akyol, Fernando, Sinan Gümüş (Dk. 67 Soner Aydoğdu), Larsson (Dk. 67 Cemali Sertel), Doğukan Sinik (Dk. 57 Nakajima), Luiz Adriano (Dk. 83 Mehmedi)

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano (Dk. 78 Görkem Sağlam), Mejia, Sergio, Borja Sainz, Kuwas (Dk. 55 Savicevic), Bajic

Goller: Dk. 4 Doğukan Sinik, Dk. 59 Luiz Adriano (Antalyaspor), Dk. 40 Borja Sainz, Dk. 79 Bajic (Bitexen Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 61 Fernando (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 82 Cemali Sertel, Dk. 90+9 Ufuk Akyol, Dk. 90+13 Kudryashov (Antalyaspor) Dk. 90+8 Savicevic, Dk. 90+9 Alper Uludağ, Dk. 90+13 Mejia, Dk. 90+13 Arias (Bitexen Giresunspor)

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Bitexen Giresunspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

47. dakikada Fernando'nun sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Luiz Adriano, meşin yuvarlağı arkaya gönderdi. Altı pas içindeki Veysel Sarı'nın dizine çarpan meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

58. dakikada Larsson'un ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan Nakajima'nın şutunda, kaleci Onurcan Piri meşin yuvarlağı kornere tokatlamayı başardı.

59. dakikada Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmada yeniden öne geçti. Larsson'la paslaşarak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Luiz Adriano, meşin yuvarlığı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 2-1

61. dakikada Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmada 10 kişi kaldı. Orta sahada Fernando ile Sergio arasındaki ikili mücadele sırasında Sergio yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Fernando'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

79. dakikada Bitexen Giresunspor, karşılaşmada yeniden beraberliği yakaladı. Sol kanattan Alper Uludağ'ın ortasında, arka direk hizasında topla buluşan Bajıc, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

88. dakikada gelişen atakta ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Bajic'in yerden vuruşunda, top kaleci Alperen Uysal'da kaldı.

90+1. dakikada Nakajima'nın sol kanattan ortasında arka direk hizasında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onurcan Piri'nin müdahalesiyle oyun alanına döndü.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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