Antalyaspor-Giresunspor maçının ardından

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Biz hoca ekibi olarak oyuncularımızı korumak, desteklemekle yükümlüyüz ancak bazı zamanlar vardır ki oyuncuların da aynaya bakmaları lazım. Herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Yapılan hatalar yenilir, yutulur değildi." dedi.

Groenendijk, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahalarında Bitexen Giresunspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk defa bir müsabakanın kendisini bu kadar kötü etkilediğini belirtti.



Maç içinde yaşananların inanılır gibi olmadığını ifade eden Groenendijk, ilk yarı oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu, devrenin sonuna doğru beraberlik golünü yediklerini dile getirdi.

Yedikleri golden kendisinin de teknik heyetteki diğer isimlerin de bir şey anlamadığını anlatan Groenendijk, "Böyle kolay goller yememeliyiz. Çünkü bizim hedeflerimiz var. Bu hedeflere yürürken 3 puanlar gerekiyor. Bu şekilde basit goller yediğimizde hedeften uzaklaşmış oluyoruz. Biz hoca ekibi olarak oyuncularımızı korumak, desteklemekle yükümlüyüz ancak bazı zamanlar vardır ki oyuncuların da aynaya bakmaları lazım. Herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Yapılan hatalar yenilir, yutulur değildi." diye konuştu.





- "Kendimiz ettik, kendimiz bulduk"





Zeminin kötü olması nedeniyle oyunculara geriden oyun kurmayın tavsiyesi verdiklerini aktaran Groenendijk, "Buna rağmen oyuncular geriden oyun kurmaya çalıştıkları sırada yenilen anlamsız gol, bizi zora soktu. İkicin yarıda tüm olumsuzluklara rağmen ikinci golü bulduk. Golden hemen sonra görülen anlamsız ve gereksiz bir kırmızı kart bizi 3 puanı korumak için 10 kişiyle savunma yapmak durumunda bıraktı. Defansif boşluktan yararlanan rakip, maçın skorunu belirleyen golü attı." ifadelerini kullandı.

Bu hataların devam etmesi halinde maç kazanamayacaklarını ifade eden Groenendijk, şunları kaydetti:



"Kendimiz ettik, kendimiz bulduk. Hakemlik, rakiplik, saha dışına dayandırabileceğimiz bir faktör yok. Bunu kendimiz yarattık ve bu duruma düştük. Bu maçın tek suçlusu biziz. Klasmanda bulunduğumuz bu kötü durumdan çıkmak için puanlar lazım. Bu puanları bu kadar kolaylıkla yediğimiz gollerden sonra kazanamayız."

Groenendijk, mental olarak güçlü kalmaları gerektiğini, çünkü önlerinde yoğun bir maç periyodu olduğunu sözlerine ekledi.



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