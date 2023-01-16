Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın 4 ilçesinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kepez, Manavgat, Serik ve Gazipaşa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu imalatı ve ticareti gibi suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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