Antalya'da "Tarım Eğitim Merkezi ve Kampüsü" kurulması planlanıyor

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ANTALYA (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Antalya'nın Aksu ilçesinde kurulması planlanan Tarım Eğitim Merkezi ve Kampüsü'nde tohum ve fide ağırlıklı çalışmalar yapılacağını söyledi.

Şensoy, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Gelecek Tarımda Tarım Antalya'da" toplantısında, bu etkinliğin, yapımı düşünülen Tarım Eğitim Merkezi ve Kampüsü'nün hazırlık çalışmasının ilk adımı olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Hollanda'daki "Dünya Bahçe Bitkileri Merkezi" olarak bilinen merkezin benzerinin Türkiye'de kurulmasına ilişkin talimat verdiğini aktaran Şensoy, Aksu ilçesindeki belirlenen arsada ilk uygulamayı yapmaya karar verdiklerini kaydetti.

Şensoy, bu merkezin Türkiye'de ilk olacağını vurgulayarak, "Merkezde eğitim ile araştırma maksatlı teknoloji alanı olacak. Sektörün önde gelen firmalarının teknolojilerini sergiledikleri aynı zamanda bir kuluçka merkezi olacak. Burada hem öğrenciler eğitim alacak hem de vatandaşlarımıza eğitim verilecek. Bu merkez çerçevesinde tohum ve fideye ağırlık vereceğiz. Çok modern ve son teknolojinin kullanıldığı bir merkez olacak." diye konuştu.

Şensoy, söz konusu merkezi özel sektörle yürütmeyi planladıklarını ifade etti.

Hayvancılıkla ilgili de kampüsler kuracaklarını anlatan Şensoy, bu proje için Balıkesir ve Konya'yı düşündüklerini bildirdi.

Hollanda'daki "Dünya Bahçe Bitkileri Merkezi" yetkililerinin gelecek ay Ankara'ya geleceğini belirten Şensoy, bu kişilerin Antalya'da oluşturulacak merkez konusunda danışmanlık yapacaklarını kaydetti.

Toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, MEB İnşaat Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve Antalya Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gökhan Karaca katıldı.

Tarım sektörünün temsilcileri ile mesleki eğitim okullarında eğitim gören öğrenciler de toplantıda yer aldı.

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