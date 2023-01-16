Antalya'da bir kadının kediye tekme atması güvenlik kamerasına yansıdı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, kadının oturma grubundaki kediye tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahmutlar Mahallesi'nde lüks bir sitede yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın, lobideki mobilya grubunda bekleyen kediyi tekme atarak kovaladı. Site sakinleri, Rus uyruklu olduğu belirtilen kadına tepki gösterdi.

Sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kadının kediye tekme attığı an yer aldı.

Site sakinlerinden Mehmet Ergün, gazetecilere, Rus uyruklu kadından şikayetçi olacaklarını söyledi. Ergün, yüzünden yaralanan kedinin tedavisinin yapıldığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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