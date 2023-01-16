Konyaaltı'nda barakada çıkan yangın söndürüldü

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ANTALYA (AA) - Konyaaltı ilçesinde ormanlık alandaki baraka çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Pınarbaşı Mahallesi'nde lunapark yakınındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yanan baraka itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Polis ekipleri barakayı kullanan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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