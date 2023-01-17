Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ekrem Kan, Samet Çiçek

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy (Dk. 46 Leroy Fer), Balkovec, Umut Güneş, Lusamba, Yusuf Özdemir, Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Ahmed Hassan), Zinedine Ferhat (Dk. 60 Candeias), Efecan Karaca (Dk. 60 Cavaleiro), Eduardo (Dk. 60 Oğuz Aydın)

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir (Dk. 86 Abdülkerim Bardakcı), Berkan Kutlu, Midtsjö (Dk. 86 Van Aanholt) Rashica (Dk. 73 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 73 Torreira), Yunus Akgün, Gomis (Dk. 64 Icardi )

Goller: Dk. 16 Nelsson, Dk. 38 Mertens (Galatasaray), Dk. 67 Cavaleiro (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Eduardo (Corendon Alanyaspor), Dk. 84 Dubois, Dk. 90 Okan Kocuk (Galatasaray)





ANTALYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

16. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta, Nelsson'ın uçarak kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

38. dakikada Galatasaray iki farklı üstünlüğü yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Berkan Kutlu'nun rakipten kapıp verdiği pasta, sol çaprazda topla buluşan Mertens düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

67. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Candeias'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa vuran Cavaleiro, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve mücadeleyi 2-1 üstün tamamlayan Galatasaray, adını çeyrek finale yazdırdı.





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