Antalya'da kooperatif dairelerinin birçok kişiye satıldığı iddiasıyla suç duyurusu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da parasını ödedikleri dairelerinin birden fazla kişiye satıldığını öne süren bir kooperatifin üyeleri, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Antalya Adliyesi'ne gelen yaklaşık 20 kooperatif üyesi, kooperatif sorumluları hakkındaki şikayet dilekçelerini savcılığa verdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şikayetçilerden Mehmet Ali Bayuk, ev sahibi olmak için arsayla araç takası yaparak veya nakit para vererek Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde konut inşa eden kooperatife katıldıklarını söyledi.

Sistemden kayıtları kontrol ettiklerinde kooperatifin 36 daireye karşılık 200'e yakın üye aldığını fark etiklerini iddia eden Bayuk, "Kooperatif yetkililerine ulaşamadık. Bir dairenin birkaç kişiye satıldığı ortaya çıktı. Şu anda hala kayıt alınıyor ve evleri satmaya devam ediyorlar." dedi.

Bayuk, takas için verilen araç ve arsaların kooperatifin değil üçüncü kişilerin üzerine alındığını ileri sürdü.

Aydın Günay da ev sahibi olmak için aracını takas ettiğini ve kredi çekerek nakit para verdiğini ifade etti.

Dairelerinin başkalarına satıldığını fark ettiklerini dile getiren Günay, "Ev almak için küçük oğlumun birikimine kadar kullandık, ihtiyaç kredisi çektim ve hala onu ödüyorum. Büyük bir mağduriyet var, hala satışlar devam ediyor." diye konuştu.

Azerbaycan uyruklu Akhmatova Petimat ise bir emlakçının tavsiyesiyle kooperatiften ev aldıklarını kaydetti.

Evi kredi ve borçla aldıklarını söyleyen Petimat, "Daire yok, borcumuz kaldı, maalesef her şey yalan çıktı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, bekliyoruz. 500 bin lira verdik, hala kirada yaşıyoruz. Şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

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