Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi geçen yıl 15 bin çocuğu ağırladı

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi'nden, geçen yıl 15 bin çocuk faydalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, lego odasından Keloğlan Evi'ne, Mars'a yolculuk odasından etkinlik sahnesine eğitimin eğlence ile buluştuğu merkez, 2 ile 12 yaş arasındaki çocukların gözdesi oldu.

Farklı bir ortamda hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı sunan kütüphane, kitap ve oyuncak erişiminde sıkıntı yaşayan çocuklara önemli bir imkan sunuyor.

Yüzlerce kitabın ve bilgisayar odasının bulunduğu kütüphane, çocukları bilimsel bir keşfe çıkarıyor.

Geçen yıl 15 bin çocuğun faydalandığı Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi hafta içi ve cumartesi günleri saat 09.00 ile 17.30 arasında hizmet veriyor. Çocuklarını oyuncak kütüphanesine getirmek isteyen velilerin, (0242) 502 09 67 numaralı telefondan randevu alması gerekiyor.



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