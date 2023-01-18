Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

ANYALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Galatasaray karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı. İdman 19 yaş altı takımıyla yapılan maçla sona erdi.
Corendon Alanyaspor ile Vavacars Fatih Karagümrük, 22 Ocak Pazar günü saat 16.00'de Kırbıyık Holding Stadı'nda karşılaşacak.