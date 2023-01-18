Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde 2 grup halinde idman gerçekleştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün Yukatel Kayserispor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışmasına katıldı. Diğer futbolcular ise sahada çalıştı.

Akdeniz ekibi, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.





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