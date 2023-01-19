Yıldız Holding, ev dışı tüketim sektöründeki iş hacmini büyütmeyi hedefliyor

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ANTALYA (AA) - Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, holding cirosunun yaklaşık yüzde 6'sına tekabül eden ev dışı tüketim sektöründeki iş hacmini bu yıl büyütmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından ANFAŞ EXPO Center'da düzenlenen 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas (Food Product) fuarına holding, Bizim Toptan, Kerevitaş, g2m ve DFU şirketleriyle katıldı.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, Yıldız Holding şirketlerinin stantlarında 2023 yılına yönelik yeni ürün ve konseptler ön plana çıktı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, şirketlerin stantlarında yöneticiler ve fuar katılımcılarıyla bir araya geldi.

Ülker, yaptığı açıklamada, gıda ve perakende sektöründe tüketiciler tarafından tanınan markalara sahip olmanın yanı sıra ev dışı tüketim alanında da hizmet sunduklarını belirtti.

Ev dışı tüketim sektöründe 40 yılı aşkın tecrübeye sahip g2m başta olmak üzere Bizim Toptan, Kerevitaş, DFU ve Aytaç şirketlerinin, ürün ve servisleriyle sadece son tüketiciye değil, sektör profesyonellerine de ulaştığını anlatan Ülker, şunları kaydetti:

"Yıldız Holding cirosunun yaklaşık yüzde 6'sına tekabül eden ev dışı tüketim sektöründeki iş hacmimizi önümüzdeki dönemde büyütmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimizle sektörün en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'na katılmış olmaktan ve fuarda bir araya geldiğimiz sektör paydaşlarıyla ortak bir sinerji yakalamaktan memnunuz."

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