Antalya'da 61 yıllık evli çift 2 gün arayla vefat etti

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde ikamet eden 61 yıllık evli çift, 48 saat arayla vefat etti.



Kale Mahallesinde yaşayan Metin Dalgakıran (82) aniden fenalaştığı 16 Ocak'ta hayatını kaybetti. Bu sırada hastanede yattığı öğrenilen eşi Ayşe Dalgakıran (78) da eşinin acı haberinin ardından 18 Ocak'ta yaşamını yitirdi.



Çift, Finike iskele mezarlığında yan yana toprağa verildi.



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