ANFAŞ, profesyonel otel yöneticilerini buluşturdu

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ANTALYA (AA) - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, turizm sektörü açısından 2022 yılı rakamlarının sevindirici nitelikte olduğunu ve bu yılın da daha iyi olmasını beklediklerini söyledi.

Atmaca, ANFAŞ EXPO Center'da düzenlenen ocak ayı geleneksel toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, ANFAŞ'ta bu hafta 33. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas (Hotel Ekipman) Fuarı ile 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas (Food Product) fuarlarının gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Fuar kapsamında bu ayki toplantıyı ANFAŞ'ın ev sahipliğinde yaptıklarını dile getiren Atmaca, turizmde iyi bir yılı geride bıraktıklarını bildirdi.

Küresel salgın döneminde zorlu bir süreç atlattıklarını anımsatan Atmaca, "En iyi yılımızı 2019'da yaşadık. 2020'da dünyada turizmin durduğu dönemde Türkiye'de ve Antalya'da hareketlilik devam etti. Güvenli Turizm Sertifikası ile turizm yapmayı sürdürdük. 2022 yılı rakamları da sevindirici nitelikte oldu. Çok büyük kaos yaşanmadığı sürece 2023'ün 2019'dan daha iyi geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da salgın döneminde fuarları açamadıklarını ve ticaret yapamadıklarını söyledi.

Fuarların ülkenin ekonomisi açısından önemli olduğuna işaret eden Bıdı, "Fuarlarda ihracatın kapılarını açıyoruz, insanları buralarda buluşturuyoruz, ticaret hareketliliğin başlamasının adımlarını atıyoruz. Alıcı ile satıcıları buluşturuyoruz. Bir iş insanı Avrupa'ya gittiğinde müşteri arayacak, nasıl bulacak. Ama fuarlarla nokta atışı yapıyoruz." dedi.

Toplantıda sürdürülebilir turizm konusunda sunum yapıldı.









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