Antalya'da cadde peyzajında kuraklığa dayanıklı bitkiler kullanılıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da cadde ve sokaklardaki peyzaj çalışmalarında su tüketimi daha az, kuraklığa dayanıklı bitkiler tercih ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, park ve peyzaj düzenlemelerinde kullandığı ürün ve materyalleri kendi atölyelerinde üretiyor, çimleri ise Rulo Çim Üretim Tesisi'nde yetiştiriyor.

Kent genelinde sokak ve caddelerdeki peyzaj çalışmalarında, tesiste üretilen mevsimlik çiçekler, çalı formundaki bitkiler ile su tüketimi daha az ve kuraklığa dayanıklı "Zoysia" ile "St. Augustine" çimleri kullanılıyor.

Kuraklık tehlikesine karşı çevreci uygulamaları tercih eden ekipler, bazı bölgelerde çim yerine renkli ağaç kabukları ve taşlarla peyzaj çalışması yapıyor. Uygulamayla su ve elektrikten yüzde 50, ilaç ve gübreden yüzde 33'e varan bir tasarruf sağlanıyor.

Kent mobilyaları da belediye bünyesindeki atölyede üretiliyor. Atölyelerde atıl ve eski ürünlerin bakım onarımı da gerçekleştirilerek tekrar halkın hizmetine sunuluyor.

Atölyede 4 yılda 2 bin 831 bank, 1828 piknik masası, 526 kamelya üretildi.



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