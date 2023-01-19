Antalya'da ormanlık alanda kafası ve kolları kesik erkek cesedi bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda kafası ve kolları olmayan çıplak erkek cesedi bulundu.

Santral Mahallesi 3270 Sokak'ta ailesiyle gezintiye çıkan emekli polis memuru, yol kenarındaki ormanlık alanda otların arasındaki cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede erkek cesedinin kafası ve kollarının kesik olduğu tespit edildi.

Ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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