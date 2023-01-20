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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumluca'da mahalle sakinleri "köy yaşam merkezleriyle" sosyalleşiyor

AA

Kumluca'da mahalle sakinleri "köy yaşam merkezleriyle" sosyalleşiyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde köy yaşam merkezine dönüştürülen 3 okul, mahalle sakinlerinin sosyalleşme alanı oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca kullanılmayan köy okulu binalarının işlevsel hale getirilmesi amacıyla başlatılan Köy Yaşam Merkezi Projesi kapsamında, ilçedeki 3 okul binası tadilattan geçirilerek aktif hale getirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, AA muhabirine, Ortaköy, Kiliseyakası ve Altınyaka okullarının köy yaşam merkezi olarak vatandaşların kullanımına sunulduğunu söyledi.

Merkezde farklı alanlarda kursların ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini dile getiren Tekdemir, merkezlerin anaokulu olarak da kullanıldığını kaydetti.

Köy yaşam merkezlerinin mahalle sakinlerince de benimsendiğini vurgulayan Tekdemir, "Bizlerden farklı alanlarda kurs ve çeşitli etkinlik talepleri var. İlçemizde şu anda üç olan köy yaşam merkezi sayısını önümüzdeki günlerde 8'e çıkartacağız." dedi.

- "Verimli ve güzel zaman geçiriyoruz"

Yazır Mahallesi Kilise Yakası Köy Yaşam Merkezi'nde bağlama kursuna katılan Hürü Açık, kurs sayesinde hayatında olumlu değişiklikler yaşadığını söyledi.

Kursun kendisine bir terapi gibi geldiğini ifade eden Açık, "Kurs sayesinde sosyalleşme ortamımız oldu, arkadaş sayımız artı, farklı kültürleri tanıdım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha fazla ve farklı alanlarda kurslar açılmasını istiyorum." diye konuştu.

Kursiyerlerden 69 yaşındaki Ekrem Akdeniz de bağlama çalmayı öğrendiğini ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Açılacak başka kurslara da katılmak istediğini aktaran Akdeniz, böyle bir imkanı kendilerine sunanlara teşekkür etti.

Gönül Akyol da özellikle emekli insanlar için bu tür kursların çok yararlı olduğunu ifade etti. Daha verimli ve güzel zaman geçirdiklerini dile getiren Akyol, yeni arkadaşlarla tanışarak geniş bir çevreye sahip olduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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