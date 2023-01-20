Uğur Acar 11 yıldır yeni yüzüyle aynalarla barışık yaşıyor

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ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan ameliyatla yeni yüzüne kavuşan Uğur Acar, daha önce önünden bile geçmekten çekindiği aynalarla 11 yıldır barışık bir yaşam sürüyor.

Manavgat ilçesinin Gebece köyünde dünyaya gelen ve bir aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Acar'ın, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla hayatı değişti.

Tıp dünyasında büyük ses getiren ameliyatla yeni yüzüne kavuşan Acar, zamanla yüz fonksiyonlarını tamamen kullanmaya başladı. Önce hastanenin otoparkında, ardından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında çalışmaya başlayan Acar, yeni yüzüyle 11 yıldır geleceğe daha fazla umutla bakıyor.

Yüzünü bağışlayan aileye ve hayatını değiştiren operasyonu gerçekleştiren doktorlara minnet duyan Acar, organ bekleyen diğer hastaların da yaşama tutunması için organ bağışıyla ilgili farkındalık etkinliklerine katılıyor.

Acar, AA muhabirine, yeni yüzüyle mutlu bir hayat sürdüğünü, nakilden sonra hayallerine tek tek kavuştuğunu söyledi.

Nakilden önce evden çıkmaya çekindiğini dile getiren Acar, artık sokağa çıktığında insanların kendisiyle fotoğraf çektirdiğini anlattı.

Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan hastası olduğu için kendisini özel hissettiğini ifade eden Acar, şöyle konuştu:



"Yolda sokakta beni görenler 'Uğur' diye seslenip, gelip sohbet ediyorlar. 30 yaşındayım ve 11 yıldır yeni yüzümle yaşıyorum. Bundan çok mutluyum. Yeni yüzümü bağışlayan aileye çok teşekkür ediyorum. Organ bağışının önemini çok iyi anlatmak gerekiyor. 11 yıldır organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyorum, herkesin bağış yapmasını istiyorum. Çünkü bir bağış benim hayatımı tamamen değiştirdi."

Her bağışın, yeni bir hayat yeni bir umut demek olduğuna dikkati çeken Acar, kendisinin de bu mücadeleye ortak olduğunu dile getirdi.

- "Sürekli toplumun içindeyim"

Uğur Acar, yüzüne özenle baktığını vurgulayarak, "Eskiden aynaya bakamazken şimdi ayna görünce hemen kendime bakma isteği geliyor. Yüzüme dokunuyorum, tıraş oluyorum güzel bir duygu. Yüz naklinden sonra işim oldu, artık kendi ayaklarımın üzerinde tek başıma durabiliyorum. Sürekli toplumun içindeyim. Nakilden önceki hayatımı merak ediyorlar, nereden nereye geldiğimi anlatıyorum." diye konuştu.

Acar, nakil olduktan sonra aynada yüzünü gördüğü ilk anı hiç unutmadığını belirterek, kendisinden sonra yüz nakli olanlarla da görüştüğünü dile getirdi.

Tıp dünyasında önemli gelişmelerin yaşandığına değinen Acar, "Aynaya her baktığımda Türk doktorların başarısını görüyorum. Bundan daha iyisi olamazdı çünkü yüzüm öncesinde tamamen yanıktı. Nakil olmasaydı yaşama umudum olmayacaktı, bu hayata kavuşamayacaktım." ifadelerini kullandı.

- "12 doku nakli yaptık"

Yüz nakli ekibinde yer alan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da Prof. Dr. Ömer Özkan'ın öncülüğünde doku nakilleriyle ilgili serüvenin 2010'da çift kol nakliyle başladığını, ilk yüz ve dünyanın kadavradan ilk rahim nakli de dahil olmak üzere 12 doku naklini başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin sağlık alanında geldiği aşamanın dünyaya duyurulması açısından nakillerin kıymetli olduğunu belirten Özkan, "2012'de gerçekleştirdiğimiz ilk yüz nakli de ülkemizin imajı açısından önemliydi. Bunu mümkün kılan Sağlık Bakanlığımıza ve özellikle de organ bağışlayan ailelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.





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