Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Fındıkkıran"ı bu sezon son kez sahneleyecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi, yeni yıl kutlamalarıyla özdeşleşmiş "Fındıkkıran" balesini, bu sezon son kez sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 24, 26 ve 28 Ocak saat 15.00'te sahnelenecek.

Libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetecek. Çaykovski'nin bestelediği son bale olan eserin dekoru Gürcan Kubilay, kostümleri Aydan Çınar, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Eserde "Fındıkkıran" rolünü Yağızhan Danış, "Clara" rolünü Chisato Ishikawa, "Şeker Perisi" rolünü Milina Fidan Özbek ve "Drosselmeyer" rolünü Evren İskender canlandıracak.

Oyunun konusu özetle şöyle:



"Stahlbaum ailesinin evindeki yılbaşı partisine vaftizci baba Drosselmeyer, çocuklar için bir çuval dolusu oyuncakla gelir. Clara'ya hediye edilen oyuncak Fındıkkıran'dır. Parti sona erdiğinde Clara, ev halkı uyurken Fındıkkıran'ı görmeye gider ve ona sarılarak uykuya dalar, uyandığında odayı Fareler Kralı'nın ordusuyla dolmuş bulur. Odadaki oyuncaklar canlanır, içlerinden en cesuru Fındıkkıran'dır. Fındıkkıran, Clara'nın önünde aniden yakışıklı bir prense dönüşür. Clara ve prens kar taneleri dansı içinde şekerleme ülkesi krallıklarına oyuncaklarla birlikte giderler."

Balenin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilir.

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