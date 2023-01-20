Antalya'da turizm ve güvenlik tedbirleri değerlendirildi

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ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, geçen yıl için 46 milyar dolar civarında turizm geliri açıklanmasını beklediklerini belirterek, bu yılın geçen yıldan daha iyi olacağını kaydetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik toplantı salonunda, bu yıl turizm noktasında ele alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi amacıyla 2023 Yılı Turizm Güvenlik Toplantısı düzenlendi.

Alpaslan, toplantıda yaptığı konuşmada, turizmin yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluktan çok çabuk etkilenebilen sektör olduğunu söyledi.

Güvenlik, sağlık ve benzeri olayların turizmi anında etkilediğine işaret eden Alpaslan, küresel salgını örnek göstererek, salgının ilk yılında tüm dünyada turizmin durma noktasına geldiğini hatırlattı.

Türkiye'nin ciddi bir tecrübe edindiğini, yaşanan olumsuzluklara ve krizlere karşı tedbir alma anlamında belli seviyeye geldiğini anlatan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Pandemi sonrasında tüm dünyada turizm 2019 seviyelerine 2023'ten önce gelemez denmişti. Biz 2022'de 2019'un çok çok önüne geçtik. 2022 Türkiye turizm geliri önümüzdeki günlerde TÜİK tarafından açıklanacak. Geçen yıl için 46 milyar dolar civarında bir turizm gelirinin açıklanmasını bekliyoruz. Bu da pandemi sonrası için olağanüstü bir sayı. Bu veriler ışığında bu yıl, geçen yıla göre çok daha iyi geçecek gibi görünüyor. Tabii gerekli tedbirler ve altyapıyı hazır tuttuğumuz müddetçe bu böyle olacak."

Alpaslan, geçen yıl özellikle İngiliz turist sayısında büyük artış olduğunu, bunun daha da artması için global anlamda reklam çalışmalarına ağırlık verildiğini bildirdi.

Bu yıl için çok umutlu olduklarını vurgulayan Alpaslan, "Antalya sadece Türkiye'nin değil, altyapısı ve tesisleriyle tüm dünyanın turizm başkenti. Bizler de gerekli koordinasyonu sağlayarak 2023'te de çok iyi bir yıl geçireceğimizi ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

- "Turizmde güvenlik önemli"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da kentin huzurun ve güvenin adresi olarak devam etmesi için tüm paydaşlarıyla ortak çalışma yürüttüklerini belirtti.

Problemleri en aza indirmek için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Yazıcı, 2,5 yıldır Antalya'da görev yaptığını ve herhangi bir büyük problemle karşılaşmadıklarını kaydetti.

Turizmde güvenliğin son derece önemli olduğunun altını çizen Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Turizm hepimiz için, tüm insanlar için bir ihtiyaç. Ama zorunluluk değil. Herkes bu ihtiyacını gidermek için belli yerlere seyahat edebilir. Bu seyahati gerçekleştiren insanların en çok dikkat ettiği konuların başında güvenlik geliyor. Çünkü insanlar kendilerini güvende hissetmedikleri yerlere seyahat edip tatil yapmak istemezler. Biz de bu noktaya çok önem veriyoruz. Bu hassasiyetimiz tüm Antalya için geçerli. Antalya'nın bir ucunda gerçekleşen olay tüm Antalya'yı etkiliyor. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı eksiksiz gerçekleştiriyoruz."

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Göç İdaresi Müdürü Derya Erdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

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