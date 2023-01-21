Serik'te Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri seçimleri yapıldı

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ANTALYA (AA) - Serik'te Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri seçimleri gerçekleştirildi.

Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olağan genel kurulu ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

Seçime tek aday olarak katılan Bayar Savran, oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurula katılan Kaymakam Cemal Şahin, Serik'te geçim kaynağının turizm, tarım ve ticaret olduğunu ifade etti.

Şahin, üretime destek veren herkese teşekkür etti.

Başkan Savran ise 2021 ve 2022 yıllarında bin 824 esnafa 372 milyon 236 bin lira kredi verildiğini belirtti.

Savran'ın yönetiminde Sadık Türkmen, Ahmet Ali Kurt, Abdullah Kocabıyık ve Recep Çelikdöven yer aldı.

- Ali Gülaydın yeniden başkan seçildi

Serik ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçiminde ise Ali Gülaydın yeniden başkanlığa seçildi. Gülaydın, esnafa ellerinden geldiğince hizmet verdiklerini belirtti.





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