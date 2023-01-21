Antalya'da "İklim, Bilim ve Kadın" konulu çalıştay düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Akdeniz Üniversitesi paydaşlığında "3. Yerel Yönetimler ve Kadın Liderler Çevre ve Kültür Politikaları: Akademi Buluşması Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Üniversitesinin ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen çalıştaya Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncel Çevikol ve kadın akademisyenler katıldı.

"İklim, Bilim ve Kadın" başlıklı çalıştayda "Yeşil Şehirler ve Yeşil Kampüsler, İklim Değişikliği ile Mücadele, Çağımızda Tarım ve Gıda Güvenliği, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji" konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Ersin Yazıcı, buradaki konuşmasında, yetişme tarzı, ailede alınan eğitimde kadının önemine vurgu yaptı.

Dünyanın hızla değiştiğini ve geliştiğini belirten Yazıcı, "İnsanca yaşamak için temiz hava, temiz su ve temiz toprak şart. Bu üçü olmadan hiçbir şey yapamayacağımızı pandemide gördük. Biz bu üç şeye yanlış yaptığımızda iklimi de değiştiriyoruz, ormanı da bozuyoruz." dedi.

Kadınların dokunduğu her alanı güzelleştirdiğini kaydeden Yazıcı, birlikte daha yaşanabilir ülke, daha yaşanabilir topraklar ile çocuklara, torunlara doğal yaşam alanı bırakmak gerektiğini ifade etti.

- "Dünya en sıcak dönemini yaşıyor"



TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de son 50 yılın en sıcak ocak ayının yaşandığını vurguladı.



Matematik ve istatistiklerin kendilerine bir şeyler anlatmaya çalıştığını belirten Şahin, "21. yüzyıldayız, dünya en sıcak dönemini yaşıyor. Bunu Antarktika'ya gitmiş ve buzulların nasıl eridiğini gören birisi olarak söylüyorum. İklim meselesinde 1,5 derece daha ısındığı zaman torunlarımıza bırakacak bir dünya kalmayacağını görüyoruz. Bunun önüne geçmek için doğayı koruyup elimizden gelini yapmalıyız." diye konuştu.

Rektör Özkan da programı düzenleme fikrini ortaya koyan Şahin'e teşekkür ettiğini söyledi.

Gaziantep ve Adana'da yapılan toplantıların iklim değişikliği konusundaki farkındalığı artırdığını belirten Prof. Dr. Özkan şunları dile getirdi:

"İklim değişikliği konusunda bilgi sahibiyim ancak tehlikenin bu kadar yakınımızda olduğunu bu toplantılar vesilesi ile öğrendim ve açıkçası bir anne olarak inanılmaz panik oldum. Kadın bakışı, dünyamız için yaklaşmakta olan bu krizi anlayıp politika üretmek gerçekten çok önemli. Kadın; doğurganlığı, yavrularını besleme ve doyurma iç güdüsüyle bu soruna çok daha duyarlı. Bunun en somut örneklerinden biri Emine Erdoğan Hanımefendi'dir. Onun başlattığı sıfır atık çalışmaları hepinizin bildiği gibi Birleşmiş Milletler çatısına alındı. Ayrıca 30 Mart da Dünya sıfır Atık Günü ilan edildi. Bu, Türk kadınının bir başarısıdır. Kendisine bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum."

İnsanlığın tarih boyunca tecrübe ettiği en büyük krizlerden biri ile karşı karşıya olduklarını anlatan Özkan, iklim değişikliğinin sadece bir çevre sorunu değil, yıkıcı etkileriyle insanlık için büyük bir gelecek kaygısı olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından Özkan, "Akdeniz Üniversitesi Sürdürülebilirlik Raporu" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Çalıştay kapsamında Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğdu ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Arun sunum yaptı.

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