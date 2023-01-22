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Bakan Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nın açılışında konuştu:

AA

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nın açılışında konuştu:

ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, oyuncusuna analitik düşünme kabiliyeti, yeteneği, öz güveni, cesareti, sabrı kazandıran satrancın önemli olduğunu belirterek, "Ülkemizin bu anlamda güçlü, sağlıklı nesillere sahip olma noktasında satrancın öneminin çok kritik olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kasapoğlu, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nın açılışında yaptığı konuşmada, satranç dünyasının çok değerli isimlerini, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları selamladığını ifade etti.

Şampiyonaya yoğun katılımın, satrancın bugünü ve geleceği adına heyecan verici olduğunun göstergesi olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, ailelerin çocuklarını teşvik ederek burada olmalarını sağlamalarının takdire şayan olduğunu söyledi.

Türk sporunun bugün ve yarınlar için çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bir dönüşüm hikayesi var. Son 20 yılda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda bir devrim var, sanayisiyle eğitimiyle sağlığıyla altyapısıyla. İşte o devrimlerden biri de sporda. Hakikaten her branşta büyük bir dönüşüm, gelişim var. Gerek sporu tabana yaymada gerekse sporcu sayısıyla, spordaki branş çeşitliliğiyle sportif başarılarla ve bunların sürdürülebilirliği noktasındaki çalışmalarımızla 85 milyonun her bir ferdini spora erişebilir kılma noktasında geldiğimiz nokta önemli."

Mükemmel bir tesis altyapılarının olduğuna değinen Kasapoğlu, artık Türkiye'nin her bir noktasında, her ilinde tüm branşlara hitap eden, gençlerin, halkın ilgisi dahilinde modern tesis altyapısı olduğunu vurguladı.

Kasapoğlu, su sporlarından kış sporlarına, bireysel branşlardan takım sporlarına kadar her alanda güçlü bir altyapıyı ve güçlü erişim imkanını ortaya koyduklarını belirtti.

Türkiye'nin, Avrupa'nın, dünyanın en mükemmel altyapısına sahip olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bunun sonuçlarını her birlikte yaşıyoruz. Daha önceleri yarışacak, temsil edecek sporcu dahi bulamadığımız branşlarda olimpiyat madalyalarımız, Avrupa ve dünya şampiyonluklarımız var." ifadelerini kullandı.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" diyerek isteyen her vatandaşa yüzme öğrettiklerinin altını çizen Kasapoğlu, "On Bin Pota" diyerek mahallelere, parklara, okullara potalar inşa ettiklerini hatırlattı.

Bakan Kasapoğlu, "Yetenek Taraması" ve "Okullarda Spor Dalı" ile ilkokuldan itibaren çocukların yeteneğini keşfedip, yeni şampiyonlar yetiştirmek için kolları sıvadıklarını aktardı.


- "Türk sporunun yarınları adına umut dolu, heyecan doludur"


Sadece 2022'de sporcuların uluslararası yarışmalarda 51 branşta 6 bin 127 madalya kazandığını hatırlatan Kasapoğlu, "Bu bir gurur tablosudur, 20 yıllık emeğin, alın terinin, gayretin, birlikteliğin sonucudur. Daha güçlü bir spor tablosunun, büyük başarıların öncüsüdür, müjdecisidir. Türk sporunun yarınları adına umut dolu, heyecan doludur." değerlendirmesinde bulundu.

Bu başarıların hiçbirinin tesadüf olmadığına işaret eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Arka planda güçlü, tıkır tıkır işleyen bir sistem vardır. Özellikle emeğin, büyük bir stratejinin ve planlamanın sonucudur. Şahit olduğumuz güzel neticelerden biri de satrancın Türkiye'deki ilerleme süreci ve geldiği noktadır. Satranç özelinde çok ciddi faaliyet ve çalışmalara imza attık. Çok ciddi faaliyetler, özel imzalar var bu tabloda. Okullarımız, yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz satranç için erişilebilirdir. Oyuncusuna analitik düşünme kabiliyeti kazandıran, yeteneği, öz güveni, cesareti, sabrı kazandıran satrancı özellikle destekleme noktasında hassasiyetimiz en üst düzeyde. Ülkemizin bu anlamda güçlü, sağlıklı nesillere sahip olma noktasında satrancın öneminin çok kritik olduğunu düşünüyorum."

Kasapoğlu, bir yandan satrancın gelişmesi için çaba harcarken satrancın bir branştan daha fazla olduğunu belirterek, sporun herhangi bir dalıyla ilgilenen gençlerin kötü alışkanlıklardan korunma, yarınlarına daha güçlü adımlarla yürüme noktasında büyük avantaja sahip olduğunu söyledi.


- "Biz istiyoruz ki satranç mutlaka her eve girsin"


Dünyanın satranç sporcularının aklına, fikrine, hamlelerine ve onların farklı enerjilerine ihtiyacı olduğunu belirten Kasapoğlu, "O yüzden satrancın gelişmesi için çaba harcarken biliyoruz ki aslında desteklediğimiz bir spor branşından daha fazlasıdır. Sporun herhangi bir dalıyla ilgilenen çocuklarımız, gençlerimiz kötü alışkanlıklardan korunma noktasında büyük avantaja sahip." diye konuştu.

"Biz istiyoruz ki satranç mutlaka her eve girsin. Her evde mutlaka satranç oynayan birileri olsun. Anne babalar, çocuklarımızı bu anlamda teşvik etsin. Bir aile sporu olarak da hayatımızın bir parçası olsun." diyen Bakan Kasapoğlu, 1 milyonu geçen lisanslı sporcu sayısıyla satrancın hedeflere katkı sağladığını belirtti.

Satrançta Türkiye'nin Avrupa'nın öncü ülkelerinden olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, şunları ifade etti:

"Türkiye, spor turizminde artık bir marka. Antalya da bu markaların öncülerinde biri. Geçtiğimiz yıl 200'den fazla uluslararası spor organizasyonuna Türkiye ev sahipliği yaptı. Artık Türkiye, uluslararası organizasyonlarda talep eden, isteyen bir ülke değildir, aranılan, tercihini kendisi yapan bir ülkedir. Bu, bizim hem satrançta geldiğimiz noktanın hem de uluslararası organizasyonlarda ev sahipliği konusundaki eşsiz tecrübemizin en yakın referanslarından biridir."

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından veli ve sporcularla bir araya geldi, salonları gezerek müsabakaları izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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