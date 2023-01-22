Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, ikinci yarı iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Maalesef, son dakikalarda gol yiyerek bir puanla ayrılıyoruz." dedi.



Pirlo, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda geride bekleyen oyun anlayışıyla sahaya çıktıklarını söyledi.



İlk devre işlerin istedikleri gibi gitmediğini aktaran Pirlo, "Golü kalemizde gördük. İkinci yarıda bunu değiştirmek için hamlelerimizi yaptık. Daha agresif bir oyunla sahadaydık. İki gol attık. İkinci yarıyı iyi oynadık. Maalesef son dakikalarda gol yiyerek bir puanla ayrılıyoruz." diye konuştu.

Pirlo, önemli ve iyi bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayarak, "Bu yüzden bir puan iyi ama 3 puanı da kaçırdık diyebilirim. 120 dakikalık kupa maçından da çıktık. Sonuçta bir puan aldık ama 3 puan da alabilirdik." ifadlerini kullandı.

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