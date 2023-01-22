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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

AA

Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Francesco Farioli, özellikle maçın ilk yarısında çok şans bulduklarını belirterek, "O kadar iyi oynarken bir gol daha bulup maçı daha iyi bir senaryoya getirebilirdik." dedi.

Farioli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Maça çok iyi başladıklarını anlatan Farioli, "Maçı kontrol ediyorduk, çok da şans bulduk. Daha maç başladıktan bir iki dakika sonrasında da golü bulduk. Sadece kötü olan bir nokta varsa, o da ilk yarıda bir gol daha bulamamaktı. O kadar iyi oynarken bir gol daha bulup maçı daha iyi bir senaryoya getirebilirdik." diye konuştu.

Farioli, ikinci yarının ilk 15 dakikasında kontrolü biraz kaybettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Karagümrük, çok kaliteli bir takım, 15 dakika bile verseniz bir şeyler yaratabiliyorlar. Özellikle burada Borini'ye dikkat çekmek istiyorum. İnanılmaz bir performans gösterdi. Hem sezon içinde hem de bu maçta. Performansı inanılmaz. Çok üst seviye bir oyuncu. Yine de bence bir puan için mutlu olmalıyız. Sonuçta geri düştük, sonrasında tekrar geri geldik. Bu önemliydi. Maçı kazanabilirdik ama stattan puansız da ayrılabilirdik. Karışık duygular diyebilirim."

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