Emniyet Genel Müdürü Aktaş, TEM Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu:

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ANTALYA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kurulduğundan beri en zayıf dönemini yaşayan bölücü terör örgütünün yurt içinde kırsal faaliyetlerinin bitme noktasına çok yakın olduğunu bildirdi.



Aktaş, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla düzenlenen Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'nda, emniyet güçlerinin vatandaşın güvenliği için büyük bir gayret ortaya koyduğunu ve kararlı olduğunu ifade etti.

Bu kararlılığın, içerisinde bulunulan coğrafyanın getirdiği terör tehdidi başta olmak üzere tüm tehditler bertaraf edilene kadar devam edeceğini belirten Aktaş, "Terör örgütlerinin kökü kazınana kadar hedeflerimizden en ufak bir sapma olmayacak. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef almanın yanında maddi ve manevi bütünlük ile enerjimizi tüketmek üzerine kurgulanan terör tehdidine karşı diğer tüm güvenlik birimlerimizle sahada omuz omuza etkin bir mücadele vermekteyiz. Gerek PKK/PYD gerek FETÖ gerek DEAŞ gerekse de sol terör örgütleriyle mücadelemiz 2022'de de yoğun bir şekilde devam etti." diye konuştu.

Aktaş, büyük çoğunluğu üst düzey kadrolar olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist, ele geçirilen mühimmat, düzenlenen operasyon, çökertilen hücre ve örgütten kaçarak teslim olan terörist sayılarının verilen mücadelenin en temel göstergeleri olduğunu dile getirdi.

- "DEAŞ'ın örgüt arşivleri ele geçirildi"

Belirledikleri strateji ve operasyonel faaliyetlerdeki kararlılıkla istikrarlı bir mücadele ortaya konduğunu vurgulayan Aktaş, şöyle devam etti:

"2022 yılı tüm bu kirli yapıların heveslerinin kursaklarında bırakıldığı, yok olmamak adına adeta çırpındıkları bir yıl oldu. Kurulduğundan beri en zayıf dönemini yaşayan bölücü terör örgütünün yurt içinde kırsal faaliyetleri bitme noktasına çok yakın. Şehir ve yurt dışı faaliyetleri yakın takibimizde ve yumruğumuz her daim tepelerinde. Darbe teşebbüsünde bulunarak vatan evlatlarını hedef alan FETÖ'nün kamudaki uzantıları bir bir ayıklandı, kripto yapılanmalarına yönelik seri operasyonlar düzenlendi. Örgüt büyük oranda hareket edemez noktaya getirildi. Bununla birlikte bu hain örgüte yönelik operasyonlarımız bundan sonra da en yüksek duyarlılıkla devam edecek."

Aktaş, sol terör örgütlerinin, yürütülen çalışmalar neticesinde kırsal yapılanmalarının tamamıyla bitirildiğini, şehir yapılanmalarının deşifre edildiğini ve ciddi kayıplar verdirildiğini bildirdi.

Yapılanma arayışları ve eylem hücreleri çökertilen DEAŞ'a da ağır darbeler vurulduğunu aktaran Aktaş, örgüt arşivlerinin ele geçirildiğini, örgütün birçok üst düzey yöneticisinin de yakalandığını kaydetti.

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