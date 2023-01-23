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ASKON Antalya Şubesinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

AA

ASKON Antalya Şubesinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

ANTALYA (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını ve buna izin verilmesini lanetlediğini bildirdi.

Urfan, yaptığı yazılı açıklamada, Danimarkalı aşırı sağcı ve ırkçı parti lideri Rasmus Paluden'in, İsveç hükümetinden aldığı izinle Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerimi yakarak büyük bir provokasyon gerçekleştirdiğini kaydetti.

İslamofobinin Avrupa’da kurumsallaşarak siyaset için bir malzemeye dönüştürüldüğünü belirten Urfan, "Bu nefret ve insanlık suçunu yapanları ve buna izin verenleri lanetliyorum. Bu yaklaşım ile İslamofobinin kaçınılmaz bir şekilde küresel bir soruna dönüştüğü açıkça görülmüş oldu." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Urfan, "İsveç'teki provokasyon ifade ve fikir özgürlüğü olarak değerlendirilemez. İslamofobiyle ilgili insanların eğitilmesi gerekiyor. Adil bir dünya isteyen herkes, islamofobinin sadece Müslümanları ilgilendiren bir konu olmadığını bilmeli. İslamofobi, ırkçılık ve benzeri sorunların dünyadaki adalet sisteminde yaşanan çarpıklıklardan kaynaklandığını söyleyebilirim." dedi.​​​​​​​


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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