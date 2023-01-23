Antalya'da bir kişi yalnız yaşadığı dükkanda ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde, apartman girişindeki dükkanda yalnız yaşayan 71 yaşındaki kişi ölü bulundu.
Fabrikalar Mahallesi Mehmet Pırıltı Caddesi'nde bir apartmanının giriş katındaki dükkanda yaklaşık 5 aydır yalnız yaşayan Naci Yanık'tan haber alamayan arkadaşları dükkana geldi.
Camdan içeriye baktıklarında Yanık'ın hareketsiz olduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Dükkan kapısının içten kilitli olması üzerine odunla camı kıran polis ekipleri içeriye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Yanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yanık'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.