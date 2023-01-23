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Antalya'da KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısı düzenlendi

AA

Antalya'da KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısı düzenlendi

ANTALYA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, mafya yapılanmalarının vatandaşa musallat olmasını engelleyerek, seri operasyonlarla suç örgütlerine karşı gereğini yaptıklarını bildirdi.

Aktaş, Antalya Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, suç ve suçluyla mücadelede daha etkin olmak ve koordinasyonu güçlendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Sorumluluğun bilinci ve kendilerine duyulan güvenin gereği olarak 178 yıldır vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlama noktasında gereken tüm tedbirleri alarak güvenli bir geleceğin yollarını adım adım döşediklerini anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Buna gölge düşürmeye çalışan tüm karanlık odaklara da hak ettikleri cevabı veriyoruz. Hiç şüphe yok ki dualarıyla her zaman destekçimiz olan 85 milyon vatandaşımız bu çabamıza ve gayretimize şahittir. Proaktif bir güvenlik anlayışıyla her geçen yıl bir önceki yıldan daha iyi olmak, daha hızlı olmak zorunda. Bunun için de kendimizi geliştirmek ve çağa uygun değişimlere hızlı adapte olmak ve nitelikli personel yapımızı mesleki eğitimlerle korumak durumundayız. Ancak bu sayede saygın kimliğimizi koruyabilir, en büyük görev saydığımız vatandaşımızın teveccühüne layık olabiliriz. Ancak o sayede huzur ve güvenin teminatı olabiliriz."

Terörle mücadele başta olmak üzere her türlü suç ve suç örgütleriyle kesintisiz mücadeleyi devam ettireceklerinin altını çizen Aktaş, silah ve mühimmat kaçakçılığı, mafya tipi örgütlü suçlar, tefecilik, her türlü gümrük ve akaryakıt kaçakçılığı, yolsuzluk, terörizmin finansmanı, kara paranın aklanması ve suç gelirleriyle mücadele gibi birçok alanda en modern polisiye tekniklerle sahada var güçlerini ortaya koyduklarını bildirdi.

Operasyonlarla vatandaşın devlete olan inancını tazeleyip, pekiştirdiklerini belirten Aktaş, "Mafya yapılanmalarının vatandaşımıza musallat olmasını engelleyerek, seri operasyonlarımızla suç örgütlerine karşı gereğini yapıyoruz." dedi.

- "2022 yılında 28 bin 882 operasyon"

KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu da 2022 yılının KOM birimlerinin planlı ve eş zamanlı operasyonlar açısından zirve yılı olduğunu söyledi.

Yapılan nitelikli operasyonlar ile 2022 yılında 29 milyar lira kamu zararının ve vergi kaybının önüne geçtiklerini ifade eden Çorumlu, şöyle konuştu:

"2022 yılında 28 bin 882 operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonlarda 57 bin 394 şüpheliye yasal işlem tesis edilmiş olup, 3 bin 680 şahıs tutuklanmıştır. 2022 yılında organize suç örgütleriyle mücadeleye birimlerimizce ara verilmeden devam edilmiş, 16 ilimizde gerçekleştirilen 'Müsilaj 1', 24 ilimizde gerçekleştirilen 'Tümör', 20 ilimizde gerçekleştirilen 'Müsilaj 2' ve 50 ilimizde gerçekleştirilen 'Silindir' operasyonu başta olmak üzere organize suçlarla mücadele kapsamında 917 operasyonda 5 bin 811 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Bu şüpheli şahıslardan 1509'u tutuklanmıştır. Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla farkındalık yaratılması, birimlerimizin münferit operasyonlarına da artış olarak yansımıştır."

- "14 sınıraşan suç örgütü lideri ve üyesi yakalanarak sınır dışı edildi"

"2022 yılında organize suçlarla mücadelemiz rekor seviyeye ulaşmıştır" ifadesini kullanan Çorumlu, 4 ulusal, 129 yerel olmak üzere toplamda 133 mafya tipi organize suç örgütüne
yönelik 245 operasyon yapıldığını söyledi.

Çorumlu, yürütülen çalışmalar neticesinde, sınıraşan suç örgütleriyle mücadele kapsamında 7 ülkede irtibat noktası oluşturularak alanında uzman personel görevlendirildiklerini kaydederek, "14 sınıraşan suç örgütü lider ve üyesi yakalanarak ülkemizden deport edilmiştir. 3 sınıraşan suç örgütü üyesi şahsın ise ülkemizden deport edilmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan; organize suçlarla mücadelede önemli bir yer teşkil eden silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında son yıllarda gerçekleştirilen nitelikli operasyon sayılarında artış göze çarpmakta olup 2022 yılında geçekleştirilen toplam 672 operasyonda 2 bin 484 şüpheliye yasal işlem tesis edilmiş ve birçok suç unsuru delil ele geçirilmiştir." dedi.

Devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç ve suç örgütleri ile mücadelenin kararlı ve etkin bir şekilde yürütüldüğünün altını çizen Çorumlu, 2022 yılında yurt genelinde düzenlenen 7 bin 81 operasyonda 20 bin 894 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığını belirtti.

Çorumlu, Ulusal güvenliği yönelik suçlarla mücadelede FETÖ terör örgütüyle ilgili 2022 yılında 5 bin 212 operasyonda 7 bin 814 şüpheliye yasal işlem gerçekleştirdiklerini ve 576 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da kentte "tüm ülkede olduğu gibi arsıza, hırsıza, çeteciye, mafyacılık oynayanlara haddini bildiren, korku salan güvenlik kuvvetleri olduğunu" ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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