Türkiye'deki kadın rektör ve rektör yardımcıları Antalya'da buluştu

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ANTALYA (AA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Akdeniz Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen Akademik Buluşma Çalıştayı kapsamında ülkedeki kadın rektör ve rektör yardımcıları Antalya'da bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde "3. Yerel Yönetimler ve Kadın Liderler Çevre ve Kültür Politikaları: Akademi Buluşması iklim, bilim ve kadın" Çalıştayı'na ülkenin farklı üniversitelerinden kadın rektör ve rektör yardımcıları katıldı.

Çalıştayın ardından Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın ev sahipliğinde kadın rektör ve rektör yardımcıları Antalya'yı gezdi.

Rektör Özkan, yaptığı konuşmada, TBB ile Akdeniz Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen çalıştayın güzel ve verimli geçtiğini belirti.

Çalıştayda iklim, gelecek, bilim, çevre, doğa, su ve dünyanın geleceği hakkında kadınların bakış açılarının ortaya konulduğunu kaydeden Özkan, "Bu iklim kriziyle nasıl savaşabileceğimize dair fikir alışverişlerinde bulunduk. Ocak ayı olmasına rağmen güneşli bir günde etkinliğimizi yaptık. Bu tablo da yıkıcı olmasa da iklim değişikliğinin bir göstergesi ve riskin farkına varmalıyız." dedi.

Rektör ve rektör yardımcıları Özkan'ın eşliğinde Kurşunlu Şelalesi, Düden Parkı, Akdeniz Üniversitesi kampüsü ve Kaleiçi'ni gezdi.

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