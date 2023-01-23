Akdeniz Üniversitesi kampüsünde öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı elektrikli otobüsler, Akdeniz Üniversitesi kampüsünde öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sabah saat 6'dan gece 23'e kadar hizmet veren otobüsler, günlük 2 bin 500 öğrenciye ulaşım desteği sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, 2022 Aralık ayı itibarıyla Akdeniz Üniversitesi içerisinde iki elektrikli otobüsün ücretsiz hizmet vermeye başladığını belirtti.

Elektrikli otobüslerin en büyük katkısının sıfır karbon ve sıfır emisyon olduğu kaydeden Atasoy, "Bu otobüsler 200 ton karbondioksite eşdeğer olan 481 ağacımızın emisyon azaltımını sağlıyor. Ekonomik olarak da dizel otobüslere göre 3 kat daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor." dedi.

Öğrenciler ise elektrikli otobüslerle verilen ulaşım hizmetinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

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