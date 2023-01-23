Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi 2. etap maçları, Alanya'da başladı

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ANTALYA (AA) - Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi 2. etap müsabakaları, 9 kulübün katılımıyla başladı.



Atatürk Spor Salonu'nda 27 Ocak'a kadar sürecek müsabakalarda, Gaziantep Doruk, Kırıkkale Akademi, Gaziantep Polisgücü, Tempo 80 SK, Fethiye Ali Acar Spor Okulları, Zonguldak İli Gençlik Merkezleri, Adana Hokey, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Metpack Alanya Yıldızları takımları yer alıyor.

İlk gün maçlarında Gaziantep Doruk, Kırıkkale Akademi'yi 5-2, Gaziantep Polisgücü, Tempo 80 SK'yi 17-2, Zonguldak İli Gençlik Merkezleri, Fethiye Ali Acar Spor Okulları'nı 3-2, Adana Hokey, Dokuz Eylül Üniversitesi'ni 6-3, Metpack Alanya Yıldızları, Tempo 80 SK'yi 14-3, Gaziantep Doruk, Zonguldak İli Gençlik Merkezleri'ni 6-1, Gaziantep Polisgücü, Dokuz Eylül Üniversitesi'ni 8-2, Fethiye Ali Acar Spor Okulları, Adana Hokey'i 7-1 yendi.



Türkiye Hokey Federasyonu Kadın Milli Takımlar Antrenörü Yasin Yükseler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, etap sonunda ilk 4'ün, play-off grubunda mücadele edeceğini söyledi.



Kadın ve erkeklerde uluslararası alanda en üst ligde olduklarını belirten Yükseler, "Hokeyde genç bir ülke olmamız dolayısıyla Avrupa'da da başarılarımız çok ses getirdi. En kısa zamanda Avrupa'nın en üst grubunda yer aldık. Avrupa'nın ilk 6'sında yer aldık ve Dünya Kupası'na da katılma şansı elde ettik." diye konuştu.



Yükseler, 100 yıllık ülkelerle yarıştıklarını kaydederek, "Türk hokeyi çok hızlı ilerliyor. Burada Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı tesislerin önemi var. Geçen yıl ülkemizde 5 şampiyona yapıldı. Umarım bu tesisler daha da artar ve ülkemizin her yerine yayılır. Bu branşta umarım daha başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

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