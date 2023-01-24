Hukukçu Yüksel'den, "karne paylaşımlarında kişisel bilgiler kapatılsın" uyarısı

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ANTALYA (AA) - Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hukuk Koordinatörü Gürbüz Yüksel, karne, takdir ve teşekkür gibi belgelerin sosyal medyada paylaşılması sırasında çocukların kişisel bilgelerinin kapatılması gerektiği uyarısında bulundu.

Yüksel, yaptığı açıklamada, okulların tatil olmasıyla ebeveynlerin çocuklarına ait karne, takdir ve teşekkür gibi belgelerini, kişisel bilgileri okunacak şekilde sosyal medyada paylaştıklarının görüldüğünü belirtti.

Bu bilgilerin paylaşılmasının veri ihlali olduğunu ifade eden Yüksel, "Çocuklara ait bilgilerin herkese açık paylaşılması halinde, kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceğini ve çocuk istismarcılarına fırsat verilmiş olacağını asla unutmayalım. Gurur duyarak yaptığımız paylaşımlar çocuklarımıza zarar verebilir." dedi.

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