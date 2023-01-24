Antalya'da atık pil toplama kampanyasında dereceye giren okullar ödüllendirildi

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ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) işbirliğiyle ilkokul, ortaokul ve liselerde düzenlenen ödüllü atık pil toplama kampanyasında dereceye giren okullar belli oldu.

Atık pilleri kaynağında ayrı toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, çevre bilincini aşılamak amacıyla düzenlenen ödüllü atık pil toplama kampanyasında Vali Saim Çotur İlkokulu birinci oldu. 277 kilogram atık pil toplanan Vali Saim Çotur İlkokulu, STEM Robotik Eğitim Seti ile ödüllendirildi.

Doğa Koleji 220 kilogram ile ikinci, Ertuğrul Gazi İlkokulu 153 kilogram ile üçüncü, Uğur Okulları 80 kilogram ile dördüncü, Özel Şefik Cüce Anadolu Lisesi 56 kilogram ile beşinci oldu. İnönü Ortaokulu ve Nadire Konuk İlkokulu ise 55'er kilogram atık pil toplayarak altıncı sırayı paylaştı. Dereceye giren okullar, her 50 kilogram atık pil için top setiyle ödüllendirildi.

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