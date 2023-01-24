Finike Kaymakamlığı için yeni logo tasarlandı

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ANTALYA (AA) - Finike Kaymakamlığına tarımın, turizmin ve ilçenin doğasının yansıtıldığı yeni logo tasarlandı.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, yaptığı açıklamada, kaymakamlığın kurumsal kimliğinin ilçeyi yansıtması amacıyla yeni bir logo çalışması yaptıklarını bildirdi.

İlçenin geçmişini ve bugününü anlatan bir logo tasarlandığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:



"İlçemizin tarihinde yer alan ve bundan sonra da olacak objeleri birleştirdik. Logomuzda, ay yıldız, martılar, tarihi kapı ve sütun, yabani geyik, yelken, 5 sarmalı halat, Toros Dağları, antik tiyatro ve mavi dalga içeriyor."

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