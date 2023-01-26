Antalya'da dolandırıcılık sanıklarına 40 yıla kadar hapis istemi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da ihale alma ve işe yerleştirme vaatlerinde bulundukları kişileri 4 milyon 200 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 4'ü tutuklu 9 sanığın 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Eski Sivil Havacılık Genel Müdürü B.K'nin de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar B.B.K, B.Ş, Y.İ.K. ile tutuksuz sanıklar H.E, H.Z, İ.K.A, S.K. ve Y.E.A. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, "kamu ihalelerini alma ve yüksek kar" ile "işe yerleştirme" vaatlerinde bulundukları 4 kişiden toplam 4 milyon 200 bin lira aldıkları öne sürülen sanıkların, 3 yıldan 40 yıla kadar değişen hapisle cezalandırılması talep edildi.

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